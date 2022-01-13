مدرب نيجيريا: مصر تعتمد فقط على صلاح

دوليه

أبدى أوغستين إيجوافين، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، سعادته البالغة بالفوز على مصر في كأس الأمم الأفريقية.وقال إيجوافين في المؤتمر الصحافي عقب المباراة «فزنا على منتخب مصر أحد أكثر المنتخبات نجاحًا في تاريخ البطولة وفي القارة السمراء».وعن نجاحه في إيقاف خطورة محمد صلاح، علق «لدينا يقين أن منتخب مصر يملك لاعبًا خطيرًا بقيمة صلاح، وبالتالي عملنا على إيقافه ورقابته بشكل صارم من أجل إيقاف خطورته». وأوضح إيجوافين «منتخب مصر يعتمد على طريقة واحدة في الهجوم، من خلال تمرير الكرة إلى صلاح في المساحات».وشدد «منحت اللاعبين، تعليمات واضحة بعدم السماح بوصول الكرة إلى صلاح، ولذلك حصلنا على الأفضلية».

