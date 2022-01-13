بداية مخيِّبة لمصر في «أمم أفريقيا»

دوليه

مني المنتخب المصري، أحد المرشحين لإحراز اللقب، بأول خسارة له في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا منذ 18 عامًا، بسقوطه أمام نظيره النيجيري 0-1 أول من أمس في مدينة غاروا في الكاميرون ضمن افتتاح منافسات المجموعة الرابعة.وسجل مهاجم ليستر سيتي الانكليزي، كيليشي ايهياناتشو، هدف المباراة الوحيد عندما وصلته الكرة داخل المنطقة فسيطر عليها وأطلقها بيسراه على الطاير لتعانق الشباك في الدقيقة 30.وبهذا الفوز، حصد المنتخب النيجيري أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما ظل المنتخب المصري بلا نقاط. وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، ولكن سرعان ما فرض المنتخب النيجيري سيطرته على مجريات اللقاء بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، وفي المقابل تراجع المنتخب المصري لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.وفي الدقيقة العاشرة، اضطر المنتخب المصري لإجراء تبديل اضطراري، بإشراك محمد عبد المنعم بدلاً من المدافع الأيمن أكرم توفيق الذي خرج مصاباً.

وبمرور الوقت، دخل المنتخب المصري أجواء المباراة الهجومية وبادل المنتخب النيجيري الهجمات، ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر.

وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب حتى الدقيقة 26، التي شهدت فرصة خطيرة للمنتخب النيجيري عندما مرر جور أريبو كرة بينية إلى موسيس سيمون داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى، ليسدد الكرة لحظة خروج حارس مرمى مصر، محمد الشناوي، من مرماه، ولكنه الكرة هزت الشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 30 سجل المنتخب النيجيري الهدف الأول، عندما وصلت الكرة إلى كيليتشي إيهياناتشو داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية بقدمه اليسرى عانقت الشباك.

بعد الهدف، استمر ضغط المنتخب النيجيري بحثاً عن مضاعفة حصيلته، وهو ما أدى لاستمرار تراجع المنتخب المصري لوسط ملعبه، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب النيجيري بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، فرض المنتخب النيجيري سيطرته على مجريات اللقاء، وسط تراجع غير مبرر من لاعبي المنتخب المصري. وكاد المنتخب النيجري أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 48، عندما قابل تايوو أونيي تمريرة عرضية بضربة رأس من داخل منطقة الست ياردات. لكن الشناوي تصدى لها لتصطدم بالعارضة قبل أن يمسكها.

واستمرت محاولات المنتخب النيجيري الهجومية بحثاً عن الهدف الثاني، وسط ارتباك في صفوف المنتخب المصري، الذي استعاد مع الوقت توازنه وبادر بشن هجمات على مرمى المنتخب النيجيري لمعادلة النتيجة. في المقابل تراجع المنتخب النيجري قليلاً لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ومع ذلك، فشل المنتخبان في تشكيل أي خطورة على المرميين، لينحصر اللعب في وسط الملعب، حتى الدقيقة 71، عندما لاحت فرصة خطيرة للمنتخب المصري، ولكن حارس مرمى نيجيريا، مادوكا أوكوي، تألق وتصدى لها.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، انفرد شيديرا إجوكي بالشناوي، الذي تألق وأنقذ الكرة، ليطلق حكم المباراة بعدها بثوان قليلة صافرة نهاية اللقاء.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، أهدر بيليه لاعب موناكو ركلة جزاء في الدقيقة 82 وسدد زميله في منتخب غينيا بيساو جوزيف منديس ضربة رأس ارتدت من القائم الأيسر لمرمى السودان في الشوط الأول ليتعادل الفريقان بدون أهداف في مستهل مشوارهما بالمجموعة الرابعة.

وأهدر محمد عبد الرحمن مهاجم السودان أكثر من فرصة في الشوط الأول لكن أخطر المحاولات كانت لغينيا بيساو التي أهدرت هدفا محققا في الدقيقة 17 بعد تنفيذ ركلة حرة على يمين مرمى السودان استقبلها منديس برأسه لترتد من القائم الأيسر لمرمى السودان.وفي الدقيقة 77 سدد بيكيتي لاعب غينيا بيساو كرة قوية أنقذها الحارس علي عبد الله أبو عشرين قبل أن يهدر منتخب غينيا بيساو ركلة الجزاء في الدقيقة 82 بعد تسديدة ضعيفة تصدى لها حارس السودان.وقبل ست دقائق من النهاية فرط منتخب غينيا بيساو في فرصة أخرى بعد عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى داخل منطقة الجزاء مع خروج خطأ لحارس السودان لتصل الكرة إلى فريدريك مندي الذي سددها مباشرة باتجاه الشباك الخالية لكن المدافع مصطفى محمد أبعد الكرة في الوقت المناسب.

