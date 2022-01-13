الأهلي يبدأ مشواره بكأس الرابطة أمام الجونة

دوليه

يبدأ الأهلي اليوم الخميس مشواره في بطولة كأس رابطة المحترفين عندما يواجه الجونة في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، كما تقام اليوم مباراتان ضمن المجموعة عينها حيث يواجه المقاولون نظيره البنك الأهلي ويلعب سموحة مع الإسماعيلي. ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية بقيادة مدربه بيتسو موسيماني أمام الجونة رغم المعاناة الكبيرة من الغيابات المؤثرة. ويعاني الأهلي غياب لاعبيه الدوليين وهم الحارس محمد الشناوي ومحمد شريف وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأيمن أشرف بجانب التونسي علي معلول والمغربي بدر بانون والمالي أليو ديانغ.

ويغيب أيضا 6 لاعبين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا وهم رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وهناك شكوك حول إصابة عمار حمدي بجانب عدم جاهزية محمود وحيد الظهير الأيسر ورحيل محمود كهربا.وستكون مواجهة الفريقين فرصة للاطمئنان على بعض البدلاء مثل حسام حسن وكريم فؤاد ومحمد هاني ووليد سليمان بجانب تصعيد بعض الناشئين.ويعول الجونة بقيادة مدربه رضا شحاتة على أبرز نجومه خالد قمر وعمرو عبد الفتاح وعمرو بركات.

