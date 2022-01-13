صلاح: لم أطلب أشياء جنونية للبقاء في ليفربول

دوليه

تحدث المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن قضية تجديد عقده مع النادي الإنكليزي.وينتهي عقد صلاح مع الريدز في صيف 2023، ولم يوافق النادي الإنكليزي حتى الآن على شروط اللاعب المصري لتوقيع العقد الجديد.

وقال صلاح، في حوار أجراه مع مجلة «جي كيو» المتخصصة في أزياء الرجال: «أريد البقاء في ليفربول، لكن هذا الأمر ليس تحت سيطرتي، إنه بأيديهم». وأضاف اللاعب المصري: «إنهم يعرفون ماذا أريد، أنا لا أطلب أشياء جنونية».

وتابع: «الأمر يتعلق بأنك تطلب شيئًا ما من النادي، وهم يخبرونك بأنهم يستطيعون منحك شيئًا ما، لأنهم يقدرون ما فعلته للنادي». وواصل: «أنا هنا في ليفربول للسنة الخامسة، لذا أعرف النادي جيدًا الآن، وأحب الجمهور، وهم يحبونني، لكن مسألة التجديد تتعلق بالإدارة، لقد تم إخبارهم بموقفي من العقد الجديد، والأمر الآن في أيديهم». وأكمل: «الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم؟ إذا سألتني بأن هذا الأمر كان دافعًا لتحقيق ما فعلته حتى الآن سأقول نعم.. بالطبع». وأردف: «لا أستطيع الكذب وأقول بصراحة لم أفكر في الأمر.. لا، كنت أفكر في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم». واختتم: «أريد أن أصبح الأفضل في العالم، لكن سأعيش حياة جيدة حتى لو لم أفز بالجائزة، حياتي على ما يرام، وكل شيء يسير جيدًا».

