النصر حسم صفقة رودريغيز.. والأهلي ضم إدواردو

دوليه

أعلن نادي النصر السعودي، تعاقده رسميا مع المهاجم الأوروغوياني جوناثان رودريغيز، قادما من صفوف كروز آزول المكسيكي. وقال الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «جوناثان قادم. واستعرض فيديو لأهم أهداف اللاعب خلال مسيرته». وأضاف البيان: «أتمت إدارة نادي النصر إجراءات التعاقد مع النجم الأوروغوياني الدولي جوناثان رودريغيز بعد شراء عقده من نادي كروز آزول المكسيكي». وبدأ المهاجم البالغ من العمر 28 عاما مسيرته في الأوروغواي مع ناديي أتلتيكو فلوريدا وبينارول ثم انتقل إلى بنفيكا البرتغالي ومنه إلى ديبورتيفو الإسباني، ثم إلى سانتوس المكسيكي قبل أن يصل إلى كروز آزول. في سياق متصل تعاقد الأهلي السعودي أول من أمس مع البرازيلي كارلوس إدواردو قادماً من شباب الأهلي الإماراتي في صفقة انتقال حر.

وعاد إدواردو إلى الدوري السعودي مجدداً بعدما قضى 5 أعوام رفقة الهلال الذي مثله بين عامي 2015 و2020.وكان شباب الأهلي الإماراتي أعلن عبر حسابه الرسمي على «تويتر» إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب البرازيلي الذي انضم إليه صيف 2020.

ولعب كارلوس (32 عاماً) 147 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات سجل خلالها 75 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة.

وفاز إدواردو مع الهلال ببطولة الدوري السعودي 3 مرات، وكأس الملك مرة واحدة وكأس السوبر السعودي مرتين بالإضافة إلى كأس ولي العهد.

من جانب آخر، أنهى نادي الاتحاد السعودي، علاقته التعاقدية مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي، لاعب الفريق الأول.

وقال النادي السعودي في بيان صحافي: «أنهى مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي العلاقة التعاقدية مع يوسف نياكاتي، وقدم مجلس الإدارة شكره وتقديره للاعب على احترافيته ومجهوداته خلال الفترة التي لعب فيها ضمن صفوف الفريق».

وكان نياكاتي انتقل إلى الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من صفوف الوحدة السعودي، لكنه شارك مع الفريق في 8 مباريات دون تسجيل أي هدف.

