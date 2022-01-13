فوز عرباوي.. جماهيري

محلية

كالعادة تثبت جماهير الزعيم «العرباوي» أنهم شيء لا يتكرر في الكويت او في الخليج العربي فهذا الجمهور الذي حضر مباراة العربي ونادي الكويت في كيفان كان شيئاً خيالياً في هذا الوقت العصيب والعالم يعاني من المتحور الجديد أوميكرون فلم يهتم به وجاء لكي يثبت أنه الجمهور الوفي دائما... فما شاهدناه في الشوط الاول كانت مباراة ملاكمة وخشونة وسلوكا كرويا غريبا من الطرفين وكان من المفروض ان يطرد اكثر من لاعب بسبب اللعب الخشن... ولكن ما شاهدنا في الشوط الثاني اسعدنا بأن الفريقين بدأا اللعب التكتيكي واسلوبا فنيا مميزا لتاريخهما الكروي في مباراة مفتوحة بين الفريقين اضاع كل فريق فرصا سهلة للتسجيل الا ان العربي كان الاكثر خطورة في المباراة التي طرد فيها لاعبان يستحقان الطرد من غير مراجعة تقنية «الفار»... وليسمح لي لاعب العربي عيسي وليد بأن اقول له اذا كنت لا تعرف كيف تدافع بطريقة فنية جيدة فالافضل ان تكون على دكة الاحتياط او المدرج او تذهب لناد آخر يشجعك على هذا المستوى السيء من اللعب، فالكل يقول إنك لا تملك مهارات اللعب الاساسية وتعتمد على الخشونة المفرطة والتي بالسهولة ستعاقب عليها بالطرد او احتساب ضربه جزاء... فاللاعبون مشغولون باللعب وانت تفكر بكيفية اللعب العنيف مع لاعبي الفريق الآخر... فالعربي فعلا يحتاج الى خط دفاع جديد يعرف كيف يدافع فنيا وليس بالضرب والخشونة... واقولها بصدق اننا استمتعنا بالاداء الفني العالي في الشوط الثاني وكان لحكم المباراة السعودي الفضل في ان اللاعبين صافحوا بعض بعد نهاية المباراة بكل احترام واخوة... وكما اشرت في مقالتي الاخيرة بأن الدوري سيسخن فهناك خمسة اندية ستشتد بينهم المنافسة على صدارة الدوري في القسم الثاني واللي «يبي الدوري يكمل بنفس مستواه الفني» فمبروك يالاخضر على هذا الفوز الذي يمكننا ان نسميه «بفوز جماهيري عرباوي»..... وهاردلك لنادي الكويت وخيرها بغيرها.... والله من وراء القصد.

