العربي أظهر وجهه الحقيقي

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أظهر العربي وجهه الحقيقي عندما تغلب على الكويت 1-0 في اللقاء الذي جمع بينهما اول من امس ضمن الجولة التاسعة التي تأتي في ختام مرحلة الذهاب للدوري الممتاز، ليرفع الأخضر رصيده الى 17 نقطة بالمركز الرابع.وحقق العربي في تلك المباراة اكثر من مكسب، منها الابقاء على حظوظه بالمنافسة على لقب الدوري، كما انه بهذا الفوز منح المجال لاكثر من فريق بالتنافس على الصدارة حيث فارق النقاط ما بين فرق الصدارة اصبح ضئيلاً جدا.ولكن الشيء اللافت ان الاخضر استطاع ان يقدم مباراة جميلة بعدما ظهر بمستوى جيد لم يسبق له ان بدا عليه في الموسم الحالي ويأتي ذلك للانضباط الفني من جانب اللاعبين واداء الادوار المطلوبة منهم وفقا لطريقة اللعب التي اتبعها المدرب الكرواتي أنتي ميشا وبالذات عندما استغل قدرات الكرواتي جوسيب كينزيفيتش بالشكل المناسب وكان العامل الفارق في صفوف الفريق بجانب سلطان العنزي حيث ادى كلاهما جهدا كبيرا من خلال التناوب في التحركات فكان جوسيب عاملا مكملا بالهجوم بتقدمه للامام خلف السوري علاء الدالي وكان باستطاعته ان يسجل اكثر من هدف لو احسن استغلال الفرص التي سنحت له، كما انه اضفى نشاطا على الوسط بعدما كان مقيدا بوجود عبدالله الشمالي بجانب العنزي بكونهما يؤديان نفس الادوار ولكن في مباراة الاول من امس نجح سلطان العنزي بتقديم عطاء متناسقا وتحديدا الواجبات الدفاعية بتعطيله العاب الخصم.

كما ان تحركات اللاعب الليبي الهادي السنوسي في الجانب الايسر كانت مثمرة حيث فتح ثغرات في دفاعات الكويت وايضا قام علي خلف وبندر السلامة في الجهة اليمنى باداء واجبات مترادفة سواء بالتقدم الامامي او بالارتداد الدفاعي ولايمكن اغفال الجهد الذي قام به قلبا الدفاع جمعة عبود واحمد ابراهيم باحكام الرقابة وافشال جميع المحاولات الهجومية للخصم.ولاشك ان الاخضر تميز بمستواه الفني وكانت الروح القتالية والحماسة من العوامل اللافتة حيث هي الوقود الفعلي للفريق الذي أسهم في تحقيق الفوز الثمين.

