الأبيض يحتاج جرعة تعزيزية

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تعد الخسارة التي تعرض لها الكويت امام العربي 0-1 منطقية لحد ما لعدة اعتبارات فإذا ما نظرنا الى ما قدمه الفريق من مستوى لم يكن مقنعا في ظل ما لديه من عناصر وامكانيات يتمتع بها الأبيض. ولكن لم تكن قراءة المدرب نبيل معلول موفقة في تلك المباراة حيث بدأ التشكيلة باشراكه ليوسف الخبيزي بدلا من طلال فاضل الذي اعتاد ان يكون اساسيا واوجد الثلاثي الخبيزي والمغربي مهدي برحمة وعلي حسين كمحاور الهدف من وجودهم اغلاق منطقة الوسط وتعطيل التحركات الهجومية للخصم والاعتماد على احمد الزنكي وفيصل زايد للقيام بالمتطلبات الهجومية بالانطلاقة من الوسط.واذا ماكان هذا الاسلوب نفع في المباريات السابقة الا ان هذه المرة الخصم نهجه غير وكان اكثر نشاطا وتنفيذا للواجبات وهذا ما عطل الماكينة الكويتاوية حيث تاهت خطوات اللاعبين وظلت تحركاتهم غير مجدية ولم تحمل اي خطورة فعلية حيث اصطدمت انطلاقة الزنكي بالرقابة الدفاعية من الخصم، وزايد بالاصل لم تكن لديه السرعة في التحرك او بالنزول للوسط وبدء الالعاب الهجومية ومن ثم اختفت الفرص والخطورة من جانب المهاجم الكونغولي ديوميرسي مبوكاني. ولم تنجح التغييرات التي قام بها معلول في الشوط الثاني من خلال اشراك ابراهيم كميل وعبدالمحسن التركماني والتونسي طه الخنيسي وطلال فاضل حيث اجاد الخصم بتعطيل مكامن الخطورة وافسد كل تلك الاجتهادات. ويظل الابيض بحاجة للاعب الذي يحسن التحرك تحت الهجوم ويضبط ايقاع اللعب من خلال تمويل المهاجمين بالكرات البينية والقصيرة فالاعتماد على سرعة اللاعبين في الاطراف وحدها لن تكون مثمرة في جميع الاحوال.

