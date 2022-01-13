كاظمة عاد للصدارة

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استعاد كاظمة توازنه بفوزه المستحق على السالمية 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما اول من امس ضمن الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز، ليعود بذلك البرتقالي الى الصدارة برصيد 20 نقطة في حين ظل السماوي عند رصيده السابق 17 نقطة في المركز الخامس. واستطاع البرتقالي ان يفرض حضوره عطفا على ما قدمه من مستوى جيد اسهمت فيه جميع خطوطه وخصوصا «الوسط» الذي ابدع به رضا هاني وحمل المباراة على كتفيه من خلال الواجبات التي قام بها دفاعيا وهجوميا الى جانب تحرك فعال لعمر الحبيتر والأردني احمد عرسان الذي سجل هدفين رائعين مظهرا تعامله المثالي مع الكرات التي تهيأت أمامه. وفي خط المقدمة قدم شبيب الخالدي جهدا طيبا وسبب ازعاجا متكررا لدفاعات السالمية بمروره منهم على الراحة، كما ادى بندر بورسلي الدور المطلوب منه بشكل لائق عندما اعتمد الفريق على الكرات المرتدة ونجح من اضافة الهدف الثالث .وتفاوت اداء البرتقالي في الشوط الثاني عندما تراجع للعب بطريقة دفاعية معتمدا على الكرات المرتدة مع اجادة من الدفاع تحديدا ميشيل ميلاد والجزائري عماد الدين ومن خلفهم الحارس حسين كنكوني الذي تألق بالذود عن مرماه بالرغم من اصابته.

في حين السالمية لم يستطع ان ينفذ العابه حيث كان خط الوسط غير فعال في تنظيم الالعاب والتي عابها البطء في الكثير من الاوقات ولم تكن ذات ايجابية وكانت هناك فوضى في خطوط الفريق مجرد جري واجتهاد في غير محله. ولم تأت التبديلات التي اجراها محمد ابراهيم بثمارها المطلوبة عندما أشرك الاسباني مارتينيز وفهد الرشيدي الذي سجل الهدف الوحيد وعبدالله الظفيري، واستمرت محاولات السماوي دون اي تركيز إذ اصطدمت بدفاع البرتقالي الذي ابطل مفعولها.

