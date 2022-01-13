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خسارة «أزرق اليد» أمام رديف قطر

زيد خلف
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الخميس 13 يناير 2022

خسر منتخب كرة اليد امام منتخب رديف قطر 22-23 في ثاني لقاءاته الودية ضمن معسكره التدريبي الذي يقيمه في قطر استعدادا للبطولة الآسيوية لكرة اليد التي ستقام في مدينة الدمام السعودية 18 يناير الحالي. ويختتم «أزرق اليد» مبارياته الودية اليوم أمام «رديف قطر» أيضا. ويغادر وفد المنتخب الوطني الى السعودية السبت المقبل للمشاركة في البطولة الاسيوية (تصفيات كأس العالم بولندا والسويد 2023)، اذ يفتتح مشواره بمواجهة المنتخب الاردني 18 الحالي ومن ثم يواجه منتخب سنغافورة ويختتم الدور التمهيدي بلقاء كوريا الجنوبية. في السياق ذاته اكد حارس المرمى محمد بو يابس أن الازرق لديه القدرة على تجاوز الصعوبات التي تواجهه، مضيفا: «يملك منتخبنا العديد من المواهب الشابة مع لاعبي الخبرة والذين يتطلعون الى رفع اسم وعلم الكويت في المحفل الآسيوي».


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