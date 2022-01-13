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عودة صالح ودشتي إلى «طائرة القادسية»

زيد خلف
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الخميس 13 يناير 2022

دخل لاعبا فريق الكرة الطائرة في نادي القادسية سعد صالح وناصر دشتي تدريبات الفريق بعد شفائهما من الاصابة التي ابعدتهما عن الأصفر طوال الموسم الحالي، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري في 18 يناير الحالي.
وكان اللاعبان يخضعان للعلاج في البحرين من الاصابة التي تعرضا لها في الموسم الماضي ما تسبب في غيابهما عن «طائرة القادسية» في الموسم الحالي، ويعتبر دخولهما إلى التدريبات اضافة مهمة للأصفر في الفترة المقبلة المهمة من عمر البطولة. واستأنف الأصفر تدريباته مطلع الأسبوع الحالي بصفوف مكتملة بعد عودة لاعبيه من المنتخب والذين كانوا يخضعون للحجر الحصي عقب عودتهم من المعسكر التدريبي الذي اقامه المنتخب في تركيا استعدادا لدورة الألعاب الخليجية التي تم تأجيلها إلى مايو المقبل.
وسيخوض القادسية معسكرا تدريبيا في تركيا اعتبارا من 17 فبراير المقبل استعدادا لبطولة الأندية الخليجية التي ستقام في البحرين خلال الفترة من 6 إلى 12 مارس المقبل حيث يسعى الأصفر الى المنافسة بقوة على لقب البطولة.


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