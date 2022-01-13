إصدار جدول الدور التمهيدي لكأس ولي العهد

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أصدر اتحاد الكرة جدول مباريات الدور التمهيدي من بطولة كأس ولي العهد للموسم الرياضي 2021/2022، إذ يلتقي يوم 18 الشهر الحالي اليرموك مع الشباب على ستاد الكويت والجهراء مع الفحيحيل على ستاد عبدالله الخليفة فيما يواجه في اليوم التالي الساحل نظيره النصر على ستاد الصداقة والسلام وخيطان منافسه كاظمة على ستاد علي صباح السالم في حين تقام في 20 الشهر ذاته مباراتان تجمع الصليبخات مع برقان على ستاد محمد الحمد والسالمية مع القادسية على ستاد جابر ويختتم الدور التمهيدي مواجهاته يوم 21 بلقاء العربي مع التضامن على ستاد ثامر. ويشارك الكويت مباشرة في الدور ربع النهائي على اعتبار انه حامل اللقب في النسخة الماضية.