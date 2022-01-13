وصول صولة وبوعبطة

محلية

وصل إلى البلاد أول من أمس محترفا العربي الجديدان الليبي محمد الصولة والجزائري طارق بوعبطة، تمهيدا للالتحاق بالفريق الأخضر الساعي إلى المنافسة على لقب الدوري الممتاز بعد الانتصار المثير الذي حققه أول من أمس على الكويت بهدف السوري علاء الدالي،ليرفع العربي رصيده الى 17 نقطة في المركز الرابع. وسيخضع اللاعبان لفترة الحجر الصحي ومدتها 3 أيام قبل الخضوع لمسحة طبية للتأكد من سلامتهما من فيروس كورونا. وسيشغل بوعبطة مركز قلب الدفاع ليعوض رحيل التونسي أيمن محمود، فيما سيعتمد الأخضر على الصولة في خط المقدمة.