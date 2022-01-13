إصلاح القلم Pen Rectification

الاخيرة

في علوم الطيران المتقدمة، تصل الطائرة إلى مطار ما وقد خُط في كتابها الفني أن هناك عطلاً ما في المحرك، ما يحدث بعد ذلك هو إما أن يكون الطاقم الفني المستقبل للطائرة جاداً في عمله فيفتح الماكينة ويسعى جاهداً لإيجاد الخلل وإصلاحه، ويكتب تفاصيل ما عمل بالكتاب الفني، وبالعادة ما يعرف الطيارون هذا النوع الجاد عبر تفاصيل ما عمل ومن رؤية قميصه وعليه بقع الزيت والشحم وإما...

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يكون المهندس أو الطاقم الفني المستقبل للطائرة من النوع الخامل والكسول غير المسؤول من أصحاب القمصان البيضاء النظيفة فيستبدل العمل الجاد بفتح الماكينة وإصلاحها بإصلاح القلم «Pen Rectification» أي التفنن في الكتابة الإنشائية، كالقول إنه بحاجة لمزيد من التقارير عن العطل كي يعمل به أو أنه لم يجده ومن ثم لا يستطيع إصلاحه أو حتى يتهم الطيارين بأنهم لم يكتبوا بما فيه الكتابة عن العطل كي يتمكن من إيجاده، وبالتالي تقلع الرحلة اللاحقة دون إصلاح، وكم من حوادث قامت على عملية استبدال العمل الجاد بالعمل الإنشائي القلمي!

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في دهاليز الحكومة الكثير من محترفي إصلاح القلم أي كلما طلبت منهم الحكومة إنجاز أمر مهم كخطط التنمية ومحاربة الفساد... إلخ. حتى يتفننوا بخلق خطط وتشريعات قائمة على العبارات الإنشائية القلمية المنمقة، وهذا أحد أهم أسباب إخفاق خطط الحكومات المتعاقبة منذ نصف قرن فهي دائماً خطط دون رؤية أو مضمون جاد، أو بالمقابل خطط قائمة على الرؤية الخطأ والكلفة المبالغ بها...

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آخر محطة: ما سينهض بالكويت هو الإقرار بالخطأ والقصور والتوجه نحو التغيير والتطوير، والبديل عن ذلك هو البحث دائماً عن التبرير لكل الأخطاء والتخلف الذي نعيشه، وصندوق الأعذار والتبرير لا حدود له، فحتى صدام وجد عشرات التبريرات لغزوه الغادر وجرائمه البشعة...

