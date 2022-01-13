مزاين النساء.. السعوديات يقتحمن منافسات الإبل

الاخيرة

احتضنت بلدة صياهد رماح، شمال شرق العاصمة السعودية الرياض أول مسابقة إبل مخصصة للنساء فقط في إطار الدورة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز. وكان للنساء الحق في المشاركة في المسابقة من قبل، لكنّ «صعوبة المنافسة مع الرجال» كانت تثنيهن عن خوض غمارها، بحسب ما أفاد مدير المكتب الإعلامي في المسابقة محمد الحربي. وقال الحربي إن «المشاركة النسائية في مهرجان الملك عبد العزيز مفتوحة ولم تكن مغلقة أصلا ولكن لم تكن هنالك مشاركة بسبب غياب المنافسة النساء غالباً في السعودية لا يملكن الابل بشكل كبير أو بشكلها الجمالي». وتابع أن «المرأة أحد مكونات المجتمع البدوي وكانت ترعى الإبل وتملكها»، مشيرا إلى أن تخصيص مسابقة لهن يعد «ربطا جيدا بالموروث التاريخي».

واستأجرت الشابة السعودية لمياء الرشيدي جملا وجلست ينتابها التوتر وهي تترقب نتائج مشاركتها في مسابقة «المَزاين» لجمال الإبل، حيث تحظى «سفينة الصحراء» الصحراوية بتقدير كبير متوارث منذ قرون. وقالت الرشيدي (27 عاما) «اهتمامي بالإبل بدأ منذ كنت صغيرة، ووالدي كان يملك الإبل. وحين أتيحت لي الفرصة بشوط خاص للنساء شاركت في المسابقة».

وتقيّم لجنة التحكيم مدى جمال الإبل لجهة مواصفات معينة في الرأس والعنق والعظم والشكل العام. وقبل إعلان النتيجة، أقيم عرض امتطت خلاله نساء، من غير المشاركات في المسابقة جياداً، وخلفهنّ رجال على جمالهم. وقالت الإعلامية منيرة المشخص (48 عاما) التي اشترت إبلا خصيصا للمشاركة في المسابقة إن «الابل في داخلنا منذ زمن لكن تخصيص شوط لنا انجاز» كبير.

وشاركت 39 متسابقة في المنافسة، تأهلت 10 منهنّ بعد التصفيات إلى المرحلة النهائية للتنافس على الفوز بجوائز قيمتها مليون ريال موزعة على المراكز الخمسة الأولى.

