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في حفل أقيم بـ«ديزني لاند» طوكيو في ضاحية أوراياسو، تجمعت الفتيات البالغات من العمر 20 عاماً وهو سن البلوغ القانونية في اليابان، ويوافق ثاني يوم اثنين من شهر يناير سنوياً، وفيه تحرص الفتاة اليابانية على أن تبدو في أبهى حلة، و«يوم بلوغ سن الرشد»، هو عيد ومناسبة وطنية تحتفل بها البلاد، وهو من العادات والتقاليد اليابانية، حيث تبدأ رحلة الفتاة العشرينية في ذلك اليوم بالذهاب إلى صالون تجميل لتصفيف شعرها إلى أعلى، وترتدي الكيمونو التقليدي بأكمام طويلة مصنوع من الحرير الفاخر، لتختال الفتيات العشرينيات طوال اليوم في شوارع المدينة، وهن يرتدين الكيمونو كالورود اليانعة بأزهى الألوان، ويحق للرجال طوال هذا اليوم التقاط ما شاءوا من صور لهن. ويعد الياباني طفلاً حتى سن العشرين.