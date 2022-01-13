ولي العهد استقبل الحريص والعتيبي: نقدّر عطاءكما

أول النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان امس وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق مبارك سالم الحريص.

هذا وقد أشاد سموه بأدائه لمسؤولياته بكل إخلاص وكفاءة مقدرا سموه ما بذله من جهد وعطاء لمصلحة وطنه العزيز وذلك خلال فترة توليه منصبه الوزاري متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد.

واستقبل سموه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية السابق د. مشعان العتيبي.

هذا وقد أشاد سموه بأدائه لمسؤولياته بكل إخلاص وتفان معربا سموه عن شكره وتقديره له على ما بذله من جهد وعطاء لمصلحة وطنه العزيز وذلك خلال فترة توليه منصبه الوزاري متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد.

كما استقبل سموه المستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله أبوالحسن حيث أهدى سموه كتابا بعنوان (حقائق وخفايا ذكرياتي) هذا وقد تضمن الكتاب توثيقا لدور مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عندما كان مندوبا دائما لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فترة عام 1981 إلى 2003.

