«اتحاد وكالات الأنباء العربية» كرَّم مبارك الدعيج

أول النهار

كرم اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) المدير العام السابق لـ «كونا» الشيخ مبارك الدعيج. جاء ذلك في افتتاح أعمال المؤتمر الـ48 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) التي انطلقت امس في العاصمة السعودية الرياض. واكد الشيخ مبارك الدعيج في تصريح

لـ «كونا» على هامش الحفل ان هذا التكريم ما هو الا تكريم لـ(كونا) والعاملين فيها الذين بذلوا الجهود الكبيرة في رفع اسم الوكالة وبناء نجاحاتها. واعرب الدعيج عن الشكر للقائمين على اتحاد (فانا) على هذه اللفتة الكريمة التي تدفع الاخرين للعمل والاجتهاد لأن تكون مؤسساتنا الاعلامية على قدر المسؤولية ومواكبة للاحداث بمهنية واحترافية تحقق اهدافها المرجوة. كما كرمت (فانا) في الحفل وزير الدولة لشؤون الاعلام الاردني فيصل الشبول ورئيس وكالة الانباء السعودية السابق عبدالله الحسين والمدير العام ورئيس تحرير وكالة الانباء العمانية السابق د. محمد العريمي وامين عام اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا) د. فريد ايار. فيما كرمت (فانا) الصورة الفائزة بجائزة احسن صورة لعام 2021 لمصور ومراسل وكالة الانباء السعودية محمد الشريف بينما حجبت جائزة افضل تقرير لهذا العام لعدم استيفاء المشاركات شروط الجائزة. كما اشاد سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد بالجهود الكبيرة التي قدمها المدير العام لـ«كونا» السابق الشيخ مبارك الدعيج في خدمة الاعلامين الكويتي والعربي. جاء ذلك في تصريح للسفير الشيخ علي الخالد على هامش أعمال المؤتمر الـ 48 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا). واكد تكريم الشيخ مبارك في هذا المحفل الاعلامي شهادة حق بما قدمه من عمل مقدر في الارتقاء بالعمل الاعلامي والاخباري في وكالات الانباء العربية والمساهمة في رفع المستوى من خلال مبادرات واتفاقيات وشراكات عديدة أسهمت في اثراء المحتوى الخبري والعمل على توحيد الصف الاعلامي العربي في مواجهة المد الاعلامي العالمي الكبير بتزويد وكالات الانباء العربية للقارئ بالمعلومة الصحيحة والموثوقة. وأشار الى ان الشيخ مبارك الدعيج وضع العنصر البشري نصب عينه وعمل على تزويده بالعديد من الدورات التدريبية وورش العمل المختصة في مجال الاخبار والاعلام والتقارير الصحافية التي زودت الساحة الاعلامية العربية بعناصر مدربة وقادرة على صنع محتوى اخباري مميز. واضاف الشيخ علي ان ما شهدته «كونا» في فترة رئاسة الشيخ مبارك لها من تطور ملحوظ يدلل على الاهتمام الكبير الذي أولاه لخدمة هذه المؤسسة الاعلامية العريقة.

