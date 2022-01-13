الغانم: حفظ نظام القاعة مسؤوليتي

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حسم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجدل بشأن التسابق والتكتيكات النيابية الرامية الى عقد عدة جلسات خاصة في جلسة واحدة. وغلَّب الغانم الدعوة لانعقاد جلسة اليوم الخاصة من اجل اقرار 4 قوانين، رغم تلقيه تعليمات شفاهية من وزارة الصحة والسلطات التنفيذية بتعليق الجلسات بسبب الارتفاع في الإصابات بتمحور كورونا «اوميكرون». واضاف «سنحاول قدر الإمكان عقد الجلسات ونتعهد بتطبيق جميع الاشتراطات والاحترازات الصحية، ومنها أن يقوم النواب وموظفو الأمانة العامة بالفحص، وهناك رسائل بهذا الشأن تم إرسالها للنواب والموظفين».

وقال الغانم: «غردت في حسابي على «تويتر» أيضا للتذكير ولله الحمد الغالبية الساحقة من النواب والموظفين كانوا متعاونين، لكن للأسف فإن عدد المصابين من الموظفين كان كبيراً جداً، وثبتت إصابة نائب على الأقل وهناك اشتباه في آخرين، نتمنى لهم السلامة».

وأشار إلى أن «الإجراء المتبع هو أنه لا يجوز أن تدخل القاعة إلا إذا قمت بعمل المسحة وظهرت نتيجتك سلبية، فأنت لست فردا تعيش بمفردك بل تعيش وسط عدة أشخاص آخرين فلو كنت مصاباً فقد تعرض الآخرين للخطر».

وفي هذا الصدد قال الغانم: «النائب مبارك الحجرف اتهم الرئيس بأنه استخدم الحرس وبمنعه من دخول القاعة، واقول له: أنا لم أمنعك بل أنت من منعت نفسك، طلبنا منك إجراء المسحة وأنت تقول إن نتيجتها لم تظهر، فإذا لم تظهر ودخلت القاعة وكنت مصابا فأنا مسؤول وفق المادة 30 من اللائحة الداخلية عن حفظ النظام، وجزء من النظام هو الاحترازات الصحية والطبية». واستطرد قائلاً «سينتقدني النواب وموظفو الأمانة في حال سمحت لأي شخص لم يجر المسحة بالدخول وكل ما عملته هو تطبيق النظام وسأستمر بهذا الأمر وباحترام الدستور وتطبيق اللائحة.