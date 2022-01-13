الخميس 13 يناير 2022 ,10 جمادى الآخرة 1443
رقم العدد:
4328
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عماد جواد بو خمسين
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وطن النهار
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بيروت... جنون الدولار جنن المواطنين... الحقيقة جنون المواطنين هو اللي... جنن الدولار!
تائه
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