%82 التحصين الثنائي.. و568 ألفاً «منشَّطون»

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أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 4548 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 446547.

وأكدت أن عدد من تلقى الجرعة التنشيطية الثالثة بلغ حتى ظهر امس 568 ألفاً و263 شخصاً وإن الذين حصلوا على جرعة واحدة بلغ 3 ملايين و347 ألفا و848 اي بنسبة 85.4% من عدد السكان.

وأضافت أن من تلقى التحصين الكامل بواقع جرعتين من التطعيم بلغ 3 ملايين و232 ألفا و937 بنسبة 82.4%.

وأكدت وزارة الصحة أن جميع مرافقها العاملة في خدمة التطعيم تواصل استقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في تلقي اللقاح ناصحة من يطبق الحجر الصحي «بعد السفر أو المخالطة» باتباع إجراءات الوقاية والحجر، لتقليل احتمالية نقل الفيروس. وقالت الوزارة إنه ينصح بأخذ التطعيم بعد انتهاء فترة الحجر الصحي.

وكان المتحدث باسم الوزارة د. عبدالله السند قال إنه تم تسجيل 741 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 415608، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء الى مجموع الإصابات بلغت 93?1 %.

وأوضح انه لم يتم تسجيل اي حالة وفاة جراء الإصابة ليستقر إجمالي عدد الحالات المسجلة 2473 حالة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 17 حالة فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 28466 وإجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد- 19» 200 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الفترة نفسها بلغ 35335 ليصبح مجموع الفحوصات 6308844، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 12?9 في المئة.