منطقة حرة بين «دول التعاون» والصين

الأولى

بكين- الوكالات: توصل مجلس التعاون الخليجي ووزارة الخارجية الصينية الى اتفاق مكون من 4 نقاط تشمل بناء علاقات استراتيجية واتمام اتفاقية التجارة الحرة. وذلك عقب اجتماع بين د. نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج ووانغ يي، وزير الخارجية الصيني، في مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو في الصين.

وتنص النقاط التي تم الاتفاق عليها وفقا للبيان الذي نشره مجلس التعاون على ‏ضرورة إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وجمهورية الصين في أسرع وقت ممكن بهدف زيادة وتعميق مجالات التعاون المتبادلة ورفع مستوى التعاون العملي لمواجهة التحديات بما يحقق التنمية المشتركة ويخدم المصالح المشتركة.‏

وتتعلق النقطة الثانية بالتوقيع على خطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين بين عام 2022- 2025 في أسرع وقت ممكن من أجل آفاق جديدة وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين.

كما اتفق الطرفان على ‏ضرورة إتمام المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين في أسرع وقت ممكن وإقامة منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين، بغية رفع مستوى التحرير والتسهيل للتجارة وحوكمة المصالح التجارية والاقتصادية للطرفين.