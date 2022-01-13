loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الجمعية الاقتصادية»: برنامج الحكومة.. ضبابي


وصفت الجمعية الاقتصادية برنامج عمل الحكومة، بأنه ضبابي ورؤيته للاصلاح معدومة، لافتة الى ان الحكومة لا تملك التشخيص حتى تعرف الحل!
وأوضحت الجمعية في بيان لها، أمس، ان الحكومة لا تملك مشروعا للنهوض بالدولة، وبرنامجها وعود سياسية ليس لها رصيد واقعي. ولفتت الى ان الانطباعات حيال الاقتصاد تشاؤمية، محذرة من مستقبل خطر ومبينة ان اولى مراحل الاصلاح الشامل هي وجود ارادة سياسية جادة تعزز ثقة الشعب في الحكومة ومن ثم تهيئة المجتمع لأي اجراء اصلاحي في المستقبل.
وزادت: هناك استخفاف بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي وقعت عليها عملية ابادة جماعية بمباركة حكومية، ومع ذلك تدعو في هذا البرنامج الى تعزيز وتمكين المشاريع الصغيرة.
وأوضحت الجمعية الاقتصادية ان برنامج الحكومة يؤكد على ضبط بعض الرواتب العامة، وكذلك تحسين ميزانية المصروفات، فيما نشهد بالمقابل ان الزيادة السنوية في هذا البند تصل الى 8%. وتابعت قائلة البرنامج انشائي وهو تكملة للمسيرة السابقة في التذبذب الحكومي.
والواضح ان هناك حالة من اللامبالاة تسيطر على المشهد الاقتصادي وتدخله في دهاليز السياسة، لذلك ليس غريبا ان يصب الرأي العام غضبه على الحكومة ونواب المجلس من جراء التأخر وعدم الاكتراث بتطبيق تغييرات هيكلية اقتصادية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة