«الجمعية الاقتصادية»: برنامج الحكومة.. ضبابي

الأولى

وصفت الجمعية الاقتصادية برنامج عمل الحكومة، بأنه ضبابي ورؤيته للاصلاح معدومة، لافتة الى ان الحكومة لا تملك التشخيص حتى تعرف الحل!

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أمس، ان الحكومة لا تملك مشروعا للنهوض بالدولة، وبرنامجها وعود سياسية ليس لها رصيد واقعي. ولفتت الى ان الانطباعات حيال الاقتصاد تشاؤمية، محذرة من مستقبل خطر ومبينة ان اولى مراحل الاصلاح الشامل هي وجود ارادة سياسية جادة تعزز ثقة الشعب في الحكومة ومن ثم تهيئة المجتمع لأي اجراء اصلاحي في المستقبل.

وزادت: هناك استخفاف بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي وقعت عليها عملية ابادة جماعية بمباركة حكومية، ومع ذلك تدعو في هذا البرنامج الى تعزيز وتمكين المشاريع الصغيرة.

وأوضحت الجمعية الاقتصادية ان برنامج الحكومة يؤكد على ضبط بعض الرواتب العامة، وكذلك تحسين ميزانية المصروفات، فيما نشهد بالمقابل ان الزيادة السنوية في هذا البند تصل الى 8%. وتابعت قائلة البرنامج انشائي وهو تكملة للمسيرة السابقة في التذبذب الحكومي.

والواضح ان هناك حالة من اللامبالاة تسيطر على المشهد الاقتصادي وتدخله في دهاليز السياسة، لذلك ليس غريبا ان يصب الرأي العام غضبه على الحكومة ونواب المجلس من جراء التأخر وعدم الاكتراث بتطبيق تغييرات هيكلية اقتصادية.