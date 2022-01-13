ممتلكات الكويتيين في اليمن.. «وضع اليد»

الأولى

كشفت مصادر رفيعة لـ «النهار»، عن مساعي بعض المستثمرين الكويتيين وملاك العقارات والمجمعات التجارية والسكنية في بعض المدن اليمنية، لتقديم مذكرة الى الحكومة لطلب تعويضات عقب تأميم تلك العقارات والمجمعات. وأضافت ان المذكرة التي سيتم تقديمها، مفادها إما تعويض الملاك عن تلك العقارات وإما استعادتها بالكامل عن طريق المفاوضات والعلاقات الودية، لاسيما مع توافر مساحة طيبة من العلاقات بين الكويت واليمن.

وأشارت الى ان عددا كبيرا من المستثمرين يمتلكون مساحات شاسعة من الأراضي والمجمعات التجارية والترفيهية والسكنية في اليمن.

ولفتت المصادر الى ان تأميم تلك العقارات والمجمعات جاء نتيجة للاحداث الجارية في اليمن التي كانت في فترة من الفترات ملتقى رجال الاعمال والسياحة الدينية والطبيعية.