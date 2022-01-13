وقف انتخابات الجمعيات التعاونية والأهلية منعاً للعدوى

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أوقفت وزارة الشؤون كل أنواع الانتخابات لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية والأهلية والنفع العام التزاما بتطبيق الاجراءات والاحترازات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا. واعلن وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب امس أنه نظرا للتداعيات الجديدة التي تمثلت بزيادة اعداد الاصابات بالفيروس فقد اتخذ مجلس الوزراء قرارات منها تقليل عدد العاملين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنع التجمعات ومنع تنظيم بعض الفعاليات في الأماكن المغلقة. وأضاف أن قرار الوزارة وقف اجراء الانتخابات يأتي نظرا لكثافة اعداد المساهمين في الجمعيات التعاونية الذين يشاركون في العملية

الانتخابية ما يشكل خطرا على صحتهم وسط زيادة عدد الاصابات الحالية.

وأوضح أن هذا القرار سيطبق اعتبارا من يوم امس وحتى إشعار آخر.

