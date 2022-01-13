%8 انخفاض حركة الركاب في مطار الكويت

الأولى

قالت الإدارة العامة للطيران المدني إن المطار الدولي شهد في العام الماضي انخفاضا في حركة الركاب بنسبة 8% وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 5% وزيادة في حركة الشحن الجوي بنسبة 8% مقارنة بعام 2020.

وقال نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران دعيج العتيبي إن إجمالي عدد الركاب في العام الماضي بلغ 3560280 راكبا مقابل 3875061 راكبا في عام 2020.

وأضاف أن حركة الركاب القادمين بلغت 1458163 راكبا في عام 2021 مقابل 1835271 لعام 2020 في حين بلغت حركة الركاب المغادرين 2102117 مقابل 2039790 لعام 2020.