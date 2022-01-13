«إيجابية الإصابة».. استثناء للعودة من الخارج

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أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميما يسمح بموجبه للأشخاص المصابين بفيروس كورونا ممن أتموا عملية التحصين مسبقا بالدخول إلى البلاد بعد قضاء فترة العدوى، شرط تقديم شهادة «بي. سي. آر» تثبت إيجابية الإصابة في فترة ما بين 7 و28 يوما قبل الوصول.

وقالت «الطيران المدني» في بيان موجه إلى جميع شركات الطيران العاملة في المطار الدولي إن التعميم الذي تم العمل به اعتبارا من امس الأربعاء جاء بناء على تعليمات السلطات الصحية.

وأضافت أنه بالنسبة للأشخاص غير المحصنين ضد الفيروس - من المواطنين فقط - سيتم السماح لهم أيضا بدخول البلاد شريطة تقديم شهادة «بي. سي. آر» تثبت إيجابية الإصابة في فترة ما بين 10 و28 يوما قبل الوصول مع مراعاة القرارات الصادرة بشأن الفئات المسموح لها بالدخول إلى البلاد حاليا.