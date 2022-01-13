غلق 1115 محلاً لعدم التزامها بالاشتراطات

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قال عضو اللجنة الرئيسة لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» فيصل الجمعة ان إجمالي المحال التجارية التي تم إغلاقها حتى يوم امس لعدم التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية بلغ 1115 محلا.

وقال الجمعة امس: ان الفرق الميدانية المختصة بمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في محافظات الكويت قامت حتى الآن بزيارة 679552 محلا ومجمعا وسوقا موازيا.

وأضاف ان الفرق التي تواصل جولاتها التفتيشية تطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الاشتراطات الصحية التي أقرتها السلطات الصحية في البلاد قامت بتوجيه 87989 انذارا خلال الفترة الماضية وقامت بتحرير 13680 مخالفة حتى أمس.