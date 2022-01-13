وكيل التربية استقبل مدير منظمة الإيسيسكو

وطن النهار

بحث وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب مع المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الايسيسكو» د. سالم المالك امس القضايا المشتركة وتبادل وجهات النظر وأوجه التعاون بين الجانبين. وقال المالك في تصريح صحافي بهذه المناسبة إن هدف الزيارة هو الاستفادة من الخبرات والكفاءات الكويتية وبناء شراكات واتفاقيات مع المؤسسات الكويتية بما يخدم شعوب العالم الإسلامي.

وأشاد المالك بالجهود التي تبذلها الكويت عبر مبادراتها السباقة على مر التاريخ والمعروفة بعطائها وكرمها وسخائها على العالم أجمع في كل ما يتعلق بالعمل الإنساني.

