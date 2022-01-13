48 ألفاً و686 طالباً وطالبة دشَّنوا اختبارات الثانوية العامة الورقية

وطن النهار

فيما انطلقت صباح امس اختبارات الثانوية العامة للفترة الدراسية الاولى من العام الدراسي 2021/2022 وسط الإجراءات الاحترازية المشددة، تباينت الآراء الطلابية بين سهولة وصعوبة أسئلة الامتحانات، ففي حين أكد عدد من طلبة القسم العلمي أن اختبار الرياضيات سهلا، قال البعض الآخر أن هناك صعوبة في بعض الأسئلة، كما أشار طلبة القسم الأدبي إلى أن الاسئلة مناسبة غير ان هناك عددا من الأسئلة الصعبة.

وتقدم لتأدية الامتحانات 48 ألفاً و686 طالباً وطالبة يدرسون في «الصف الثاني عشر» بقسميهما العلمي والأدبي، حيث اختبر نحو 21 ألفا و188 طالبا وطالبة في القسم الادبي اختبارهم في مادة اللغة الفرنسية و26 ألفا و93 طالبا وطالبة في القسم العلمي اختبارهم في مادة الرياضيات، في حين بلغ عدد الذين يمتحنون في المعهد الديني ألف و405 طلاب وطالبات.

وأكد مدير منطقة حولي التعليمية وليد بن غيث أن انطلاقة اليوم الأول من اختبارات الصف الثاني عشر للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021/2022 سارت بكل أريحية ويسر وأمان بفضل من الله تعالى ووفق الاشتراطات الصحية.

وقال بن غيث في تصريح صحافي، أنه تم تجهيز جميع اللجان في منطقة حولي التعليمية والبالغ عددها 24 لجنة والمباني المدرسية بكل المتطلبات التي تحتاجها لجان الامتحان من اشتراطات صحية.

وتابع بن غيث أن المباني المدرسية تم تزويدها بالمعقمات والكمامات وأجهزة قياس الحرارة كما تم توفير جميع الارشادات التوعوية مع وجود كوادر بشرية مدربة وقادرة على إدارة يوم الامتحان بشكل آمن ووفق الاشتراطات الصحية.

وأوضح بن غيث ان عدد الطلبة الذين تقدموا لاختبار الثانوية العامة في منطقة حولي التعليمية قد بلغ 7 آلاف و458 طالبا وطالبة في القسم الأدبي والعلمي والمراكز المسائية، مؤكداً أن اليوم الأول سار على اكمل وجه من خلال التحضير له وفق الخطة المعدة مسبقاً.

وقامت هيئة الامداد والتموين ممثلةً في قوة واجب وزارة التربية بنقل الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، حيث انطلقت القوة من المطابع السرية للمناطق التعليمية الى لجان الاختبار المختصة في المدارس.

من جانبه قال آمر قوة واجب وزارة التربية العقيد الركن عبدالعزيز الحجي ان الجهود المبذولة لمهمة نقل وتوصيل الاختبارت الورقية للصف الثاني عشر من المطابع إلى لجان الاختبار المختصة في المناطق التعليمية تأتي ضمن اطر التعاون ودعم ومساندة مؤسسات الدولة، حيث تم تجهير عدد (210) آلية عسكرية لتأدية هذه المهمة التي انطلقت اليوم.

واعرب رئيس المطبعة السرية لمنطقة العاصمة التعليمية أ. نهار محمد الشمري عن شكره وامتنانه للجهود المبذولة من قبل الجيش الكويتي ممثلاً بقوة واجب وزارة التربية لنقل الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر.

وتأتي هذه المشاركة للجيش ممثلةً في هيئة الامداد والتموين ضمن إطار التعاون والمسؤولية المجتمعية بين المؤسسة العسكرية والمدنية في الدولة، لما تشهده البلاد من ظروف صحية تتطلب التضامن والتكاتف من الجميع.

