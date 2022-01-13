الوزارات استقبلت المراجعين بالمواعيد والإجراءات الصحية

وطن النهار

واصلت الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية التزامها الكامل بقرارات مجلس الوزراء الداعية إلى تقليص مدة الدوام، واقتصار حضور الموظفين على 50% من أعدادهم الفعلية في كل قطاع.

ولم تسمح تلك الدوائر لأي مراجع ليس حاصلاً على موعد مسبق بالدخول إليها أو إجراء أي معاملة، ولو كانت بسيطة ولا تستغرق إلا بضع دقائق. وشدد مسؤولو الوزارات والمؤسسات على ارتداء الكمامات بالنسبة للموظفين والمراجعين، فضلا عن وضع المعقمات والمنظفات في أماكن بارزة ومتعددة، وحض الجميع على استعمالها في فترات متقاربة على مدار فترة البقاء في أروقة المصالح.

وكان من اللافت كذلك حرص الموظفين على استخدام الأكواب البلاستيكية أو الورقية عند احتساء المشروبات الدافئة، وعدم السماح باللجوء إلى الكؤوس الزجاجية مهما كانت نظافتها، ومهما بلغت درجة تعقيمها.

أما المراجعون أنفسهم فحرصوا بدوافع ذاتية على التباعد، وعدم ولوج المصاعد إلا بالأعداد المسموح بها من دون تزاحم أو تدافع، ما أدى إلى سير العمل في مختلف الجهات بصورة منظمة، ومن دون أي إبطاء أو تأخير.

