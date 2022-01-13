غابت الحكومة.. وطارت «الجلسة الخاصة»

وطن النهار

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس الخاصة امس الأربعاء لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة.

وأوضح الغانم في كلمة له أن رفعه للجلسة يأتي استنادا إلى المادة (116) من الدستور.

ونصت فقرة من المادة سالفة الذكر على أنه «يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها».

وقال الغانم إن «الحكومة حددت موافقتها على الحضور للجلسة الخاصة التي قدمها النائب مهلهل المضف وآخرون»، لافتا إلى أن «النائب حسن جوهر لم يقم بالتنسيق مع النواب مقدمي طلبات عقد الجلسات الخاصة، ربما هناك نواب لا يريدون مناقشة بعض القوانين المدرجة في طلبه».

وأضاف في مؤتمر صحافي: ستقام غدا «اليوم» جلسة واحدة للطلب الثاني الذي قدمه مهلهل المضف وآخرون».

وردا على اعتراض النائب مبارك الحجرف لعدم السماح له بدخول قاعة مجلس الأمة، أوضح الغانم: «شنو تبي تسوي، زعلان ليش ما دخلت القاعة... السبب أنه لم تظهر نتيجة فحصه.. لا لن نسمح لك، محاولة الاحتكاك بالحرس والدخول بالقوة هذا لن يتم».

وعرض رئيس مجلس الأمة وثائق ملابسات وحيثيات طلبات الجلسات الخاصة وموضوع الاحترازات الصحية.

وكانت الأمانة العامة للمجلس قد منعت عددا من النواب من دخول القاعة في جلسة امس الخاصة لعدم إجراء فحص PCR حيث يعد ذلك مخالفة للإرشادات الصحية.

وكان رئيس مجلس الأمة وجه في وقت سابق الدعوة لحضور الجلسة الخاصة التي كان مقررا عقدها اليوم «أمس» بناء على طلب نيابي لمناقشة عدد من تقارير اللجان البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الموارد البشرية البرلمانية عن الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة والاقتراحين بقانون في شأن تكويت الوظائف العامة بالدولة والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية والاقتراح بقانون بتعديل مادة من المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية.

يلي ذلك على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ثم تقرير لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية للمقيمين بصورة غير قانونية.

وأدرج بعد ذلك على جدول الأعمال تقرير لجنة الموارد البشرية البرلمانية عن الاقتراحين بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية والاقتراحين بقانون بتعديل مادة من المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية.

وآخر التقارير المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بشأن المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع وتقرير آخر للجنة بشأن المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر.

