«الصحة»: فريق فني يتابع تطبيق الاشتراطات الصحية في مجلس الأمة

وطن النهار

قالت وزارة الصحة إن فريقا فنيا تابعا لها يضم أطباء مختصين من الصحة العامة يتابع تطبيق الاشتراطات الصحية ويقدم الإرشادات الوقائية اللازمة في مجلس الأمة استباقا لعقد الجلسات المقررة.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أمس أن الفريق تولى الإشراف على تطبيق الاشتراطات الصحية داخل قاعة المجلس واستراحة النواب كما قدم أطباء الصحة العامة الإرشادات الصحية وتولوا الاطمئنان على سبل الوقاية والاجراءات الاحترازية داخل مجلس الأمة.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أكد في وقت سابق اليوم أن إجراء أعضاء مجلس الأمة وموظفي الأمانة العامة للمجلس مسحة فيروس كورونا «كوفيد- 19» شرط لحضور جلسات المجلس المقبلة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات.

