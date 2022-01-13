ميزانية مستقلة لـ«هيئة الرياضة» وعنصر نسائي ضمن مجلس الإدارة

وطن النهار

تقدم النواب عبد الله الطريجي وفرز الديحاني وحمد الهرشاني وسلمان الحليلة وأحمد الحمد باقتراح بتعديل قانون انشاء هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة للرياضة» ويشرف عليها الوزير المختص. و«تعمل على تحقيق أهدافها بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية طبقاً للميثاق الأولمبي ومتطلبات الاتحادات الدولية».

وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة يتشكل بقرار من مجلس الوزراء ويضم: الوزير المختص رئيساً، ومدير عام الهيئة نائباً للرئيس، وستة ممثلين للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء- بناءً على اقتراح الوزير المختص- لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد. وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الرياضة ويتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الكويتية، على ان يكون من بينهم عضو واحد على الأقل ممثلاً للحركة النسوية الرياضية ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ونص التعديل على أن يفوض بعض اختصاصاته لنائب الرئيس،وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص، وفي حال خلو مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب من الأسباب، يتولى الوزير المختص ترشيح بديل عنه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

واجاز التعديل للمجلس أن يفوض الرئيس او نائب الرئيس أياً من اختصاصاته، على أن يكون التفويض محدداً ومكتوباً، ويكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية. ونص التعديل على أن يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية وتصرف هذه الاعانات وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس، ويجب على الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة بأوجه الدعم والمصادر المالية الاخرى التي تتلقاها، ويجوز للمجلس ان يوقف صرف هذه الاعانات او يخفضها دون ان يترتب على الهيئة اي التزام قانوني.

