إبعاد 607 مخالفين للقانون

وطن النهار

اصدرت إدارة الابعاد و شؤون التوقيف المؤقت في الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية إحصائية بإبعاد مخالفين للقانون، إذ تم ابعاد 607 مخالفين للقانون، منهم 340 رجلاً و267 من النساء خلال الفترة من 1 إلى 11 يناير الحالي.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار حرص المؤسسة الأمنية على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المضبوطين من مخالفي القانون، وسرعة العمل على إبعادهم عن البلاد.

أصدرت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية ممثلة في إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت إحصائية تتضمن عدداً ممن تم إبعادهم عن البلاد خلال الأسبوع الماضي من الفترة من 1 وحتى 11 من شهر يناير الحالي.

