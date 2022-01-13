«أوميكرون» يضرب مجتمع الأعمال.. التعافي يتراجع مؤقتاً

مال وأعمال

بحسرة كبيرة يواجه مجتمع الاعمال المحلي والعالمي، الموجة العاتية لانتشار متحور «أوميكرون وتوابعه»، حيث اضطرت البنوك والمؤسسات الاقتصادية بكل انواعها لتخفيف نشاطاتها تماشيا مع المستجدات الصحية، وسط مخاوف من ضربات للتعافي المرتقب قد تؤجله وتطيل الوصول اليه.

مصادر اقتصادية مطلعة كشفت لـ«النهار»، أن الموجة الحالية ستبطئ من النمو المتوقع وتؤجل العودة للرواج الكامل مؤقتا، موضحة ان ما يحدث حاليا أخف وطأة مما حدث إبان متحور دلتا، حيث أُغلقت الانشطة بشكل كامل ووصلت خسارة القطاع الخاص لـ8 مليارات دينار أو اكثر.

وأثنت المصادر، على تدرج الحكومة في تطبيق الاحترازات، مشيرة الى أن المسؤولين في الوقت الحالي حريصون على عدم تضرر الاقتصاد لذا يوازنون بين التطورات الصحية والوضع الاقتصادي السيئ. ونصحت، بضرورة مواصلة النهج المتوازن وعدم اللجوء لأي اغلاقات طالما ظلت الاوضاع الصحية تحت السيطرة ورهن القدرة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية.

واشارت المصادر الى ان قطاعات مثل الفنادق والسياحة والسفر ستكون الأكثر تضررا، حيث ان تسارع الموجة الرابعة يؤجل خطط السفر ويزيد الشواغر في الفنادق المتضررة بالأساس من الموجات السابقة.

