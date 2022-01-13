مستثمرون يطالبون الحكومة بالتدخل لحل أزمة عقارات يمنية

مال وأعمال

كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ «النهار»، عن مساعٍ من بعض المستثمرين وملاك العقارات والمجمعات التجارية والسكنية الكويتيين في بعض المدن اليمنية، الى تقديم مذكرة الى الحكومة لطلب تعويضات مادية عقب تأميم تلك العقارات والمجمعات هناك.

وأضافت المصادر، ان المذكرة التي سيتم تقديمها من قبل بعض المستثمرين، مفادها إما تعويض تلك الشريحة من الملاك عن تلك العقارات وإما استعادتها بالكامل عن طريق المفاوضات والعلاقات الودية بين الأطراف كافة،لا سيما مع توفر مساحة طيبة من العلاقات بين الكويت واليمن الفترة الماضية.

وقالت إن عدداً كبيراً من المستثمرين يمتلكون مساحات شاسعة من الأراضي والممتلكات والمجمعات التجارية والترفيهية والسكنية في اليمن. ولفتت المصادر الى ان تأميم تلك العقارات والمجمعات التجارية والسكنية جاء نتيجة للاحداث الجارية في اليمن خلال الـ10 أعوام الماضة، منوهة الى ان هناك شوارع بالكامل واحياء تسمى بأسماء كويتية حتى الآن.

وزادت: ان اليمن كانت ولفترة ملتقى لرجال الاعمال والسياحة الدينية والطبيعية، ما دفع بعض المستثمرين الى الدخول في شركات واستثمار فردي او جماعي هناك.

يذكر أن شركة يمنية - كويتية للتنمية العقارية تأسست عام 1977 بموجب اتفاق بين الجانب اليمني والكويتي،لإنشاء عدد من المشاريع العقارية في اليمن، ولديها عدة مشاريع في اليمن، وتمتلك مجمعات سكنية ومجمع للفلل، إضافة إلى مبانٍ تجارية تؤجر إلى الشركات والمؤسسات التجارية.

