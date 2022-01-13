استراتيجية متكاملة للرقابة على جهات حكومية لتقليل الهدر وتنويع الإيرادات

مال وأعمال

تتجه الجهات الرقابية خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025 لبناء استراتيجية متكاملة على الجهات المشمولة بالرقابة في إطار سعي الحكومة الرامي لتقليل الهدر وزيادة وتنويع الإيرادات وتحصيل أموال للدولة.

وتتكون الخطة من توجهين استراتيجيين الأول يعتمد على بناء القدرات البشرية والمؤسسية والتنظيمية لدعمها والثاني تعزيز عمليات الرقابة على الجهات المشمولة بالرقابة.

ووفق مصادر مطلعة لـ «النهار» فإن تلك التوجهات تأتي في وقت تعاني فيه الميزانية من الاعتماد شبه الكامل على الموارد النفطية في تعزيز سيولة الميزانية وتراجع نصيب الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات المحصلة، فوفقا للبيانات الرسمية، سجلت الايرادات غير النفطية 1.2 مليارات بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 10.1 مليارات للإيرادات النفطية، فيما بلغت 882.8 مليونا للفترة نفسها من العام المالي 2020/2021 مقابل 5.2 مليارات للإيرادات النفطية، وسجلت تلك الايرادات غير النفطية 982.2 مليون دينار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 10.5 مليارات للإيرادات النفطية وسجلت تلك الإيرادات غير النفطية 870.6 مليون دينار مقابل 13.2 مليار دينار للإيرادات النفطية.

وتشير الأرقام إلى أن مجمل الإيرادات غير النفطية للسنوات المالية الأربع بلغت قرابة 4 مليارات دينار مقابل إيرادات نفطية قدرها 39 مليار دينار تم تحصيلها بالفعل، ما يعني أن نسبة الايرادات غير النفطية لا تتعدى 10.1 بالمئة من إجمالي الإيرادات النفطية.

وفي السياق ذاته، لا يزال تحصيل الديون الحكومية المستحقة دون مستوى الطموح، حيث بلغ مستوى تلك الديون بنهاية نوفمبر 2021 حوالي 1.46 مليار دينار بزيادة قدرها 9.6 بالمئة عما كانت عليه بداية العام المالي الحالي 2021/2022 حيث سجلت 1.33 مليار دينار. وتسعى الخطة لتمكين الجهات الحكومية من تطبيق عقوبات رادعة تجاه الأفراد والشركات الذين يتجاهلون دفع أموال الدولة رغم استفادتهم من الخدمات التي يتم تقديمها لهم، مع تعميم الضبطية القضائية على الكثير من الجهات التي تتقاعس عن تحصيل تلك الأموال. وتمثل الديون الحكومية المستحقة، من بين الوسائل التي تستهدفها الحكومة لزيادة الإيرادات وتقليل فجوات العجز وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل.

