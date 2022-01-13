1.208 مليار مكاسب البورصة في 4 جلسات

مال وأعمال

حافظت البورصة على مسيرة صعودها خلال جلسة الامس محققة مكاسب بلغت 3.7% صعودا لمؤشرها الرئيسي في 2022 ، بعدما ارتفعت القيمة السوقية امس بنحو 267 مليون دينار لتصعد الى مستوى 42.921 مليار دينار لتكسب البورصة نحو مليار و 208 مليون دينار.

وأشار محللون الى ان التفاؤل بوضع السوق أسهم في هذه الانتفاضة الايجابية وذلك للاسباب التالية:

اقتراب النتائج السنوية وأداء الربع الرابع من العام الماضي، المؤمل لها أن تكون إيجابية.

صعود أسعار النفط فوق 83 دولارا بما يقلص العجز في ميزانية الكويت.

تلاشي بعض من ضغوط متحور أوميكرون.

استمرار الاستقرار السياسي والتناغم بين البرلمان والحكومة بما يدعم أداء سوق.

ارتفاع الاسواق العالمية مع عودة الهدوء من تأثيرات متحور أوميكرون.

تتصدر المصارف الكيانات المستدفهة استثماريا مدفوعة بتوقعات متفائلة بنمو استثنائي في أرباحها عن العام المنتهي خاصة بعد أن حققت بنهاية ربعه الثالث أرباحا صافية بلغت ستمئة وأربعة وعشرين مليون دينار.

وقد صعد المؤشرالعام لبورصة الكويت بنحو 0.63%، وارتفع السوق الأول 0.85%، وسجل «رئيسي 50» نمواً بنسبة 0.27%، في حين خالف المؤشر الرئيسي الاتجاه وتراجع 0.06%.

وزادت سيولة البورصة بنسبة 13.2% لتصل إلى 87.04 مليون دينار مقابل 76.87 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول بنحو 19.2% لتصل إلى 435.81 مليون سهم مقابل 365.50 مليون سهم بجلسة الثلاثاء عبر 14600 صفقة نقدية.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر3 نقاط ليبلغ مستوى 69ر6065 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 06ر0 في المئة من خلال تداول 11ر293 مليون سهم عبر 8387 صفقة نقدية بقيمة 37 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الأول 67 نقطة ليبلغ مستوى 38ر7938 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.85 من خلال تداول 142.6 مليون سهم عبر 6213 صفقة بقيمة 50 مليون دينار (نحو 160 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 16.9 نقطة ليبلغ مستوى 6373.18 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.27 في المئة من خلال تداول 196.2 مليون سهم عبر 4767 صفقة نقدية بقيمة 27 مليون دينار.

وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً بصدارة الخدمات الاستهلاكية بنمو نسبته 2.62%، بينما تراجع 3 قطاعات يتصدرها التكنولوجيا بنحو 3.98%، في حين استقر قطاع المنافع وحيداً.

وجاء سهم «امتيازات» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 17.29% يليه (بيت الطاقة) و(كامكو) و(النخيل) ا، فيما تصدر سهم «تعليمية» القائمة الحمراء مُتراجعاً بحوالي 7.30%. ، يليه (انجازات) و(تمدين أ) و(ورقية). وتصدر سهم “بيتك” نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 9.72 مليون دينار مُرتفعاً بمعدل 0.92%، في حين تصدر سهم “جي إف إتش” نشاط الكميات بتداول 80.71 مليون سهم مُتراجعاً بنحو 3.64%.

