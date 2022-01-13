النفط قفز لأعلى مستوى منذ شهرين

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«CNN»: ارتفعت أسعار النفط في السوق الأميركية، أمس، لأعلى مستوى لها منذ شهرين متخطية حاجز الـ81 دولارا للبرميل لتصل إلى 81.22 دولارا.

وكانت أسعار النفط قد بدأت بالانخفاض في أوائل نوفمبر الماضي عقب تداول تقارير بأن البيت الأبيض سيتدخل لتهدئة أسواق الطاقة حيث أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن أكبر تحرير على الإطلاق للنفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بأميركا في 23 نوفمبر. واستمر تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن متحور «أوميكرون» بفيروس كورونا الجديد «كوفيد-19»، حيث انخفض سعر البرميل إلى 65.75 دولارا في الأول من ديسمبر، لكن النفط أغلق بارتفاع نسبته نحو 24% فوق أدنى مستوياته الأخيرة. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية حاليا أن متوسط ??أسعار البنزين سيبلغ 3.06 دولارات للغالون في عام 2022. وهذا أعلى من التوقعات التي أعلنت عنها الإدارة في أوائل ديسمبر عند 2.88 دولار للغالون.

