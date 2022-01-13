«الأهلي»: عبدالعزيز جواد رئيساً لوحدة التخطيط الاستراتيجي

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي أخيراً عن تعيين عبد العزيز جواد في منصب رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة. ومن خلال هذا المنصب الجديد، سيعمل جواد على تعزيز قوة فريق قيادة الإدارة التنفيذية والمساعدة في تسريع النمو من خلال تنفيذ استراتيجية البنك طويلة الأمد. كما سيقود أنشطة تخطيط الأعمال وغيرها من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مع السعي إلى ضمان توفر الأدوات اللازمة لمواجهة أي تحديات خارجية أو عالمية قد تطرأ في المستقبل.

وانضم جواد إلى البنك الأهلي الكويتي بخبرة تفوق 15 عاما، وكان قد عمل خلال معظمها لدى مجموعة زين، حيث كان آخر منصب له هو رئيس تمويل الشركات للمجموعة والرئيس التنفيذي (زين درون)Zain Drone خلال الفترة من 2012 إلى 2021.

ومن خلال مناصبه السابقة، تمكن من قيادة عمليات الدمج والاستحواذ وطرح مبادرات تطوير الأعمال، بالإضافة إلى إعداد استراتيجيات الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تولى المسؤولية عن هيكلة الشركات التابعة لمجموعة زين وتنفيذ المبادرات التي تستهدف دولا محددة، بما في ذلك استحداث الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الرائدة في القطاع، مثل بيكر هيوز جنرال إلكتريك.

وقبل انضمامه إلى مجموعة زين، عمل لدى البنك الأهلي الكويتي في إدارة الخدمات المصرفية للشركات وبنك بوبيان في إدارة مخاطر الائتمان.

وجواد حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في علوم الكمبيوتر والتمويل من جامعة الكويت، وماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، وهو بصدد الحصول على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من كلية «آي إي» لإدارة الأعمال IE Business School.

