«بيتك» أطلق خدمة تحويل الأموال للبنوك المحلية عبر رقم «النقال»

مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، خدمة هي الأولى من نوعها في الكويت والتي تتيح لمستخدمي تطبيق الموبايل KFHonline إمكانية تحويل الأموال لأي حساب في البنوك المحلية من خلال رقم الهاتف النقال.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة بالتكليف في «بيتك»، خالد يوسف الشملان ان الخدمة الجديدة التي انفرد «بيتك» باطلاقها على مستوى السوق تتيح لعملاء «بيتك» تنفيذ تحويلات مالية من حساباتهم المصرفية إلى أي حساب في البنوك المحلية بسهولة ووفق معايير أمان عالية، وذلك من خلال الدخول على تطبيق KFHonline واختيار KFH PAY من القائمة، ثم اختيار ارسال اموال، واتباع الخطوات السهلة لاتمام عملية التحويل.

وأضاف انه ما على الطرف المستفيد الا الضغط على الرابط الذي يصله من خلال رسالة نصية وتعبئة بيانات بطاقته البنكية واستلام المبلغ مباشرة في حسابه عبر شبكة كي نت أو اذا كان المستفيد من عملاء «بيتك» يمكنه استلام المبلغ عبر تطبيق KFHonline مباشرة. وذكر ان خدمة KFH Pay تتيح أيضا لعملاء «بيتك» خدمة طلب الأموال وهذه الخدمة لطلب دفع أموال لحساب عميل «بيتك» إما بمشاركة رابط مع عملاء «بيتك» أو ببنوك محلية اخرى أو دفع مباشر من حسابات العميل بالبنوك المحلية . وأكد الشملان ان هذه الخدمة تنقل التحويلات البنكية المحلية الى مستوى جديد من السرعة والسهولة، وهو ما يعزز تجربة العميل التي قطع فيها «بيتك» أشواطا كبيرة.

يذكر ان «بيتك» يوفر باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية التي أكدت ريادته وتفوقه في هذا المجال، حيث اطلق أخيراً ولأول مرة في الكويت، خدمة استخدام الساعات الذكية لانجاز جميع المعاملات عبر أجهزة الصرف الآلي.

ويمكن الاستفادة من خدمات «بيتك» المصرفية على مدار الساعة من أي مكان، مثل خدمة طلب التمويل الشخصي اونلاين وفتح حساب للعملاء الجدد دون الحاجة لزيارة الفرع واعتماده بالتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق هويتي، والتحويلات المالية المحلية والخارجية، وانشاء الودائع الاستثمارية، وفتح حساب الذهب وبيع و شراء الذهب، وطلب دفتر شيكات، والطباعة الفورية لبطاقة السحب الألي من خلال QR Code وايداع الشيكات، ومتابعة المعاملات التمويلية و دفع الاقساط، والاطلاع على الخطط الاستثمارية، ومتابعة أرصدة الحسابات والودائع، وخدمة التحويل الفوري الى «بيتك تركيا» باستخدام شبكة RippleNet، وخدمة «المحافظ الرقمية» عبر أجهزة الهاتف النقال والساعات الذكية التي توفر أحدث أساليب الدفع الرقمية الذكية بأعلى معايير الأمان المتطورة بالتعاون مع Garmin وFitbit وSamsung وغيرها العديد من الخدمات المصرفية الالكترونية. بالاضافة الى ذلك، يوفر «بيتك» أجهزة الـXTM، وفروع KFH Go الذكية بمختلف محافظات الكويت بما فيها مطار الكويت الدولي. وتتيح فروع KFH Go للعملاء الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التفاعلية، ومنها: طباعة دفتر الشيكات الفوري، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية بدون طلب مسبق، واستلام سبائك الذهب (10 غرامات) وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وكذلك بيع وشراء الذهب، والسحب النقدي بدون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي QR code أو من خلال البطاقة المدنية أو رقم الهاتف وطباعة شهادة آيبان و طلب المعاملات التجارية «المرابحة»، وطلب البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات المصرفية، وفتح الودائع والحسابات، وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية.

