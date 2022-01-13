الشريعان شارك في اجتماع وزراء الثروة المعدنية العرب

مال وأعمال

شارك وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان في الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية في الرياض بالتزامن مع مؤتمر (التعدين الدولي) المقام من الـ11 حتى الـ13 من يناير الجاري تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وترأس الشريعان وفد الكويت المشارك الذي ضم عددا من مسؤولي الهيئة العامة للصناعة الكويتية.

وشهد الاجتماع الذي عقد بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الإعلان الرسمي عن إطلاق أول منصة رقمية متخصصة لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية (https://apip.online) التي تهدف إلى تحقيق التكامل الصناعي والتعديني وتعزيز التجارة العربية البينية للمنتجات الصناعية والتعدينية وإلى دعم فرص العرض والطلب للمنتجات الصناعية والتعدينية وفتح قنوات التواصل بين الهياكل الإنتاجية الصناعية والتعدينية العربية بمختلف القطاعات.

وبارك الوزراء إطلاق قاعدة بيانات إنتاج الخامات التعدينية في الدول العربية التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بما يخدم المتطلبات العملية لتنمية الموارد المعدنية لتكون نافذة رقمية معلوماتية.

كما تم في أثناء الاجتماع الموافقة على مقترح المنظمة بإعداد نظام استرشادي تعديني للدول العربية لمسايرة الاتجاهات العالمية الحالية وتبني أفضل الممارسات المتعلقة بالصناعة التعدينية.

وأشاد الوزراء بالمبادرة العربية للمعادن المستخدمة في مجال الطاقة النظيفة التي اقترحتها المنظمة وذلك تماشيا مع النظرة المستقبلية نحو التحول إلى الطاقة النظيفة والحد من التغير المناخي والعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية وتوظيفها لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية وتعزيز مكانة هذه المعادن وتعظيم قيمتها وحسن استغلالها وتعزيز سلسلة القيمة لها. وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات منها أنشطة المنظمة في قطاع الثروة المعدنية في الفترة ما بين الاجتماعين التشاوريين السابع والثامن والإنجازات الرئيسة المحققة في تنفيذ توصيات الوزراء.

