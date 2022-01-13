«وربة»: السحب الكبير على جوائز بأكثر من 300 ألف ديناراليوم

مال وأعمال

يجري بنك وربة سحوبات السنبلة الكبرى اليوم والتي ستعلن عن أسماء الرابحين في تمام الساعة الثانية ظهرا من اليوم الخميس الموافق 13/1/2022 عبر إذاعة 360 FM، حيث سيتم إجراء السحوبات بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

ويمثل حساب السنبلة الخيار الأفضل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى الحصول على فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام، حيث تتميز حملة حساب السنبلة في 2021 بالسحوبات الكبرى (Mega Draws) التي تقام بشكل نصف سنوي، وفي هذا السحب الكبير الثاني سيتم السحب على 7 فائزين، حيث أن الفائز الأول يحصل على مبلغ 200,000 د.ك، والفائز الثاني يحصل على 50,000 د.ك، وهنالك 5 فائزين يحصل كل منهم على 10,000 د.ك.

وحول الشروط، يتطلب وجود 100 د.ك لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 د.ك في الحساب، والفرص تحتسب حسب أدنى رصيد في الحساب لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهران كاملان قبل السحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، فكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح مع مراعاة الحد الأدنى للحساب.

