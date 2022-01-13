«المحاسبين» و«العلاقات العامة» وقعتا مذكرة تفاهم لوضع آليات التعاون المشتركة

مال وأعمال

وقعت جمعية العلاقات العامة وجمعية المحاسبين والمراجعين مذكرة تفاهم، لوضع آليات عمل تعاون مشتركة فيما بينهما لوضع آليات مشتركة للتنمية البشرية وصقل خبرات العاملين في مجالي العلاقات العامة ومزاولة مهنة المحاسبة وذلك بحضور المسؤولين من الجانبين.

وأشار رئيس مجلس إدارة العلاقات العامة جمال النصر الله إلى أن الاتفاقية تعكس حرص جمعيات النفع العام لتطوير قدرات منتسبيها من الأعضاء من خلال تبادل الخدمات المقدمة لهم، لافتا أنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، فإن جمعية العلاقات العامة ستقوم بتطوير وتقديم الدعم اللوجستي في مجال العلاقات العامة وفن التواصل مع المجتمع وعمل دورات تدريبية وتقديم الدعم والمشورة الفنية والعمل على إظهار الصورة الحقيقية والدور الريادي لجمعية المحاسبين من خلال كافة وسائل الاتصال والإعلام المباشر وغير المباشر، مع تزويد الطرف الثاني بآخر المستجدات والأفكار والمقترحات في مجال تطوير العلاقات العامة. وبدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبيــن فيصل الطبيخ أن الجمعية، وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، فإن الجمعية تدعو مسؤولو جمعية العلاقات العامة وبعض أعضاء الجمعية العمومية للأنشطة التي تقوم بها الجمعية وتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين في مجال التدريب وإقامة ورش العمل لمنتسبي الجمعية وتعزيز التعاون في مجال الأنشطة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية.

وقد حضر توقيع مذكرة التفاهم من جمعية العلاقات العامة جمال النصر الله وأمين السر محمد الياسين وأمين الصندوق بشار الهندي.

كما حضر من جمعية المحاسبين فيصل الطبيخ ونائب رئيس مجلس الإدارة راشد الهطلاني وعضو مجلس الإدارة فهد العازمي.

