الحرب تشتعل بين عمالقة التكنولوجيا

مال وأعمال

فقد فريق الواقع المعزز التابع لشركة مايكروسوفت حوالي 100 شخص في العام الماضي، معظمهم لصالح شركة ميتا بلاتفورمز «فيسبوك سابقاً»، مع اشتعال المنافسة لبناء الواقع المعزز AR. وقال موظفون سابقون في مايكروسوفت، إن المنافسين استغلوا الخبرات الكبيرة لدى فريق مايكروسوفت بعد تطويرهم لسماعات الواقع المعزز HoloLens، وانهالت عليهم عروض التوظيف بمضاعفة الراتب في الكثير من الأحيان، حيث تمتلك الشركة التي أسسها بيل غيتس، حوالي 1500 شخص. وتُظهر الملفات الشخصية على LinkedIn لأكثر من 70 موظفاً سابقاً في فريق HoloLens أنهم تركوا مايكروسوفت في العام الماضي وانضم منهم 40 شخص إلى ميتا بلاتفورز.

