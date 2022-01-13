العنزي: «التجارة» تستقبل مراجعيها عبر بواباتها الإلكترونية الرقمية

مال وأعمال

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف محمد العنزي في تصريح صحفي بأنه وبناءا على قرار مجلس الوزراء بالتعميم على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين بتنفيذ تلك الخدمات عن طريق الأونلاين، وتطبيقا للإشتراطات الصحية فإن وزارة التجارة والصناعة لا تستقبل المراجعين منذ فترة وهي مستمرة بعدم استقبال المراجعين وبتقديم جميع خدماتها عن بعد. وأضاف العنزي بأنه وبناء على نوع الخدمة المطلوبة وتجنبا للحضور الشخصي تم توفير خدمة طلب المحادثة المرئية من خلال تقنية الفيديو وتقدم الخدمة ايضا من خلال مواقع التواصل الخاصة بوزارة التجارة والصناعة.

وبين العنزي أن وزارة التجارة وضعت خطة لاستئناف العمل بجميع قطاعاتها بنسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين تطبيقا لتعميم ديوان الخدمة المدنية بتخفيض قوة العمل في الجهات الحكومية.

البوابة الرقمية لخدمات شركات الاشخاص inc.moci.gov.kw

الخدمات الآلية لتسجيل العلامات التجاريةtrademark.moci.gov.kw

بوابة خدمات ادارة المعادن الثمينةgold.moci.gov.kw

بوابة خدمات شهادة المنشأeco.moci.gov.kw

البوابة الرقمية لادارة الرقابة التجاريةccas.moci.gov.kw

بوابة حماية المستهلكcpd.moci.gov.kw

بوابة النظام الآلي للشركات المساهمةstock.moci.gov.kw

بوابة خدمات ادارة غسل الاموال ومكافحة الارهابaml.moci.gov.kw

الخدمات الالكترونية لإدارة السجل التجاريereg.moci.gov.kw

بوابة استقبال طلبات المراجعين إلكترونيا (لجميع الادارات الأخرى)eapp.moci.gov.kw

