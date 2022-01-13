«الكافيهات» مُتنفس كبار السن والشباب

الخميس Al wanees

أكد رواد عدد من الكافيهات أنها اصبحت المتنفس الاساس لغالبية شرائح المجتمع للخروج من أجواء العمل والبعد عن تقاليد المنزل والديوانية، موضحين ان الكافيه ملجأ وحيد لفئة الشباب وكبار السن للاستمتاع بأوقات الفراغ او مناقشة القضايا المهمة في مجال العمل والمجتمع.

وأضاف البعض في لقاءات متفرقة قامت بها «النهار» أن المتقاعدين وكبار السن اكثر الشرائح استفادة من نشاط الكافيهات والمطاعم، موضحين ان الكافيهات ملجا لكل الشرائح من الصغر حتى المتقاعدين، خصوصا في ظل الأجواء الشتوية الجميلة التي نعيشها هذه الأيام.

وأوضحوا، ان الأجواء الشتوية الباردة تجمع الأصدقاء والاسر في الأماكن المعدة لذلك من الكافيهات داخل المجمعات التجارية وخارجها، مؤكدين ان الشباب الكويتي يهوى الخروج في تلك الأجواء لما لها من اثر من ترويح ووناسة لجميع الشرائح.

وافادوا، ان الخدمات التي تقدم في الكافيه من الصعب الحصول عليها في المنزل مع اختلاف أنواعها وكذلك الأطعمة، مؤكدين ان الكافيه يتمتع بالخصوصية التي لا يجدها الانسان في أماكن اخرى مثل مكاتب العمل او المنزل.

وتمني البعض أن يكون عام 2022 عام التعافي الكامل للنشاط الكافيهات والمطاعم مرة أخرى وان تنتهي الجائحة ومتحوراتها بشكل كامل.، موضحين أن وجود متحور اوميكرون يؤثر سلبا على خروج العائلات، كما أن فترة الامتحانات للمدارس تؤدي كذلك لعدم خروج الأفراد إلى الكافيهات.

وقال محمد العبار أحد مرتادي كافيه 229، ان نشاط الكافيهات اصبح ملتقى الاصحاب غير المحدود في كل أوقات اليوم سواء الفترة الصباحية او المسائية او أوقات الفراغ، موضحا ان العديد من الأشخاص يقضون وقت الفراغ في أوقات اليوم يقضي داخل الكافيه سواء بعد العمل او عقب توصيل الأولاد الى المدارس والجامعات يأتي ليحصل على قسط من الراحة والاستجمام في الكافيه.

وأضاف العبار، ان المتقاعدين وكبار السن اكثر الشرائح استفادة من نشاط الكافيهات والمطاعم، الا ان العبار عاد واكد ان الكافيهات ملجأ لكل الشرائح من الصغر حتى المتقاعدين خصوصا في ظل الأجواء الشتوية الجميلة التي نعيشها هذه الأيام.

ولفت، الى أن الأنشطة لجميع الاعمار تتركز في الكافيهات بعيدا عن الديوانية والمنزل وجدران العمل، مشيرا الى ان التجمع في الكافيهات تعبر عن رغبات الأشخاص المختلقة باخلاف الأماكن التي يرغبون في التجميع فيها.

وأوضح العبار، ان عدداً كبيراً من الناس شعروا بالملل من الديوانيات نظرا لكونها نفس الأشخاص ونفس الموضوعات لا تغير، لافتا الى الأجواء الخارجية تعتبر علاجاً نفسياً للاشخاص بديلا عن الديوانية.

وذكر هيثم إبراهيم، ان الكافيه يعتبر تغيراً للأجواء من المنزل وكذلك اجراء العمل والمقبلات المهمة التي تتطلب بعض الخصوصية.

وأضاف ابراهيم ان الخدمات التي تقدم في الكافيه من الصعب الحصول عليها في المنزل لا سيما مع اختلاف أنواعها وكذلك الأطعمة، مؤكدا ان الكافيه يتمتع بالخصوصية التي لا يجدها الانسان في أماكن اخرى مثل مكاتب العمل او المنزل.

وحول تأثير جائحة كورونا اكد إبراهيم ان الناس مازالت تشعر بالتخوف من الخروج بشكل طبيعي، موضحا ان النسبة 50 % الا في أوقات المباريات.

ومن جانبة قال مايكل جيني المدير التشغيلي لكافيه 299 إن الكافيه يقدم كافة أنواع المشروبات والمأكولات من جميع دول العالم خصوصا وان نوعية الكافيه تعتمد على تقديم المأكولات من مختلف النوعيات والدول، موضحا ان رمز الشركة هو رقم شركة خطوط الجوية الكويتية لنقدم على اثرها خدمة مميزة للزبائن سواء من الوجبات او من المشروبات. وقال ان طاقم العمل يشبه كثيرا طاقم العمل والضيافة في الطائرات التابع للخطوط الكويتية وهو ما يجعلها مميزة في طاقم العمل والخدمة والذي الرسمي أمام العملاء، مشيرا الى ان عدد الطاقم 6 لخدمة العملاء على مدار الـ24 ساعة.

وقال احد طاقم العمل في الكافيه احمد فوزي ان فكرة الكافيه استوحت من فكرة الخطوط الجوية الكويتية وخبرتها العالمية وتجولها في كافة بلدان العالم، موضحا ان الخدمة في الكافيه والمطعم تركز على خدمة كل أنواع الشعوب وجميع أنواع الدول في العالم.

وذكر فوزي اننا نأمل في أن يكون عام 2022 عام التعافي الكامل لنشاط الكافيهات والمطاعم مرة أخرى وان تنتهي الجائحة ومتحوراتها بشكل كامل.، موضحا أن وجود متحور اوميكرون يؤثر سلبا على خروج العائلات، كما أن فترة الامتحانات للمدارس تؤدي كذلك لعدم خروج الأفراد إلى الكافيهات. وحول أسعار المواد الخام المستخدمة لإعداد منتجات الكافيهات، أوضح أن الأسعار كما هي دون تغيير والكافيهات تقوم بالعمل، مبينا أن هناك تحديات كبيرة تواجه نشاط الكافيهات والمطاعم الذي عانى كثيرا بسبب جائحة كورونا، إلا أن الآمال معقودة بعودته وبقوة خلال المرحلة المقبلة وعودة العمالة المدربة واقناع الأفراد والعائلات للخروج والاستمتاع بالحياة.

ومن جهته قال محمد العتيبي: إن الكافيه يعتبر المكان المفضل للشباب الكويتي بعد الديوانية، مؤكدا أن الديوانية في المجتمع الكويتي تعد ملتقى لأيام محددة في الأسبوع، هو ما يجعل ارتياد الكافيه خيارا مفضلا بعد الديوانية، مؤكدا ان أوقات الفراغ تتطلب البحث عن الأماكن الجميلة التي تناسب كل الاذواق. وأضاف العتيبي أن أجواء الكافيه تعتبر متنفسا بعيدا عن المنزل والعمل وضغوط العمل، لافتا إلى أن هناك مجموعات كبيرة من الشباب الكويتي يلجأون إلى «الكافيهات» التي توفر أجواء هادئة للدراسة والعمل، مؤكدا أن أوقات الامتحانات تشهد اقبالا متزايدا من الطلبة لاسيما الجامعيين على الكافيهات.

