«أمانة الأوقاف» أطلقت مسابقة «تأليف قصص للأطفال» 5 الحالي

الخميس Al wanees

قال نائب الأمين العام للادارة والخدمات المساندة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على مسابقة الكويت الدولية الخامسة لتأليف قصص للأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري صقر السجاري ان «أمانة الأوقاف» ممثلة بادارة المعلومات والتوثيق «مكتبة علوم الوقف» اعلنت عن انطلاق المسابقة في دورتها الخامسة خلال الفترة من 5 الحالي حتى 7 ابريل المقبل سعيا الى تقديم كل ما من شأنه تنمية المجتمع حضاريا وثقافيا، ولكون اطفال اليوم هم شباب وعماد المستقبل، وتعزيز مفهوم الوقف والعمل الخيري والتطوعي عند هذه الفئة منذ الصغر بداية الطريق لبناء الثقافة الوقفية للنهوض بالمجتمع.

وأكد السجاري ان «أمانة الأوقاف» تسعى الى ايجاد قنوات ووسائل تربوية شائقة لخدمة هذا الهدف، ولطالما كانت قصص الأطفال الأسرع تأثيرا بين مختلف الوسائل المستخدمة لترسيخ القيم وظلت وسيلة مهمة لتنمية مهارات الطفل كالقراءة والاستماع والفهم والاستيعاب، فضلا عن كونها وسيلة للترفيه وادخال السرور على الطفل من خلال احداثها المثيرة، ووسيلة لتنمية بعض المهارات الأخرى كالقدرة على التخيل، وتنمية الاتجاهات الوجدانية نحو الفضائل والأخلاق. وبين ان المشاركة في المسابقة ستكون مفتوحة لعموم الجمهور داخل الكويت وخارجها، ونعني في المقام الأول فئة الشباب من الطلاب والطالبات، والمؤلفين والعاملين ورواد العمل الخيري والتطوعي، والمؤسسات العامة والأهلية والمجتمعية والقطاع الخاص للتشجيع على التأليف والابداع في هذا المجال من اجل الحصول على مخرجات قصصية تتمتع بعلو المستوى ومهنية المعالجة كوسيلة تخاطب مؤثرة وموضوعها هذه الدورة مماثل للدورتين السابقتين، حيث تفتح باب الخيال بالنسبة للمؤلف وتشترط ان تكون بأسلوب ادبي غير مباشر وبعيد عن الوعظ والأسلوب التعليمي التقريري.

