«علوم المعلومات» شارك في مرئيات الأمن السيبراني

الخميس Al wanees

بدعوة كريمة من وزارة الخارجية، وبحضور ممثلين لعدد من الجهات المعنية بالتعليم في الكويت، شارك وفد من قسم علوم المعلومات في كلية العلوم الحياتية في جامعة الكويت في اجتماع تنسيقي بشأن عرض المرئيات المتعلقة بالجوانب التعليمية والأكاديمية في مجال بناء الكوادر الوطنية في الأمن السيبراني وأمن المعلومات، وذلك ضمن التحضيرات الحثيثة والقائمة للجولة الخامسة للحوار الاستراتيجي الكويتي - الأميركي.

وبهذا الصدد أكدت القائم بأعمال رئيس قسم علوم المعلومات الدكتورة فاطمة عبدالعزيز بوجروة على أهمية مثل هذه الاجتماعات وتقدمت بالشكر لوزارة الخارجية على هذه الدعوة واتاحة المجال لاستعراض مرئيات ومقترحات القسم في هذا الشأن. وبيّنت أن مشاركة القسم تأتي في اطار تعزيز واستكمال جهود القسم والكلية الرامية لتعزيز مفاهيم الأمن السيبراني واكتساب الخبرات اللازمة في هذا المجال المهم، مشيرة الى أن قسم علوم المعلومات نظّم المؤتمر الافتراضي الأول للأمن السيبراني وأمن المعلومات في عام 2021 بمشاركة أكثر من 550 خبيرا وبالتعاون مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، بالاضافة الى مشاركة القسم في استضافة وتنظيم المؤتمر الثالث لتعليم وبحوث الأمن السيبراني (CERC) بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا.

وشددت بوجروة على أهمية بناء الكوادر الوطنية في الأمن السيبراني وأمن المعلومات في ظل تزايد الهجمات الالكترونية وارتفاع حالات خرق بيانات المؤسسات العامة والخاصة، وتزايد الثغرات الأمنية والبرمجيات الخبيثة عالية الخطورة.

وأكّدت أن قسم علوم المعلومات يناقش حالياً مع الادارة الجامعية طرح البرامج الأكاديمية التي من شأنها اعداد الكوادر الوطنية وأن القسم على أتم الاستعداد لتلبية الاحتياجات من خلال كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس فيه ذوي الخبرة في المجال.

وجدير بالذكر أن قسم علوم المعلومات يمنح برنامج بكالوريوس في علوم المعلومات معتمد في الحوسبة العامة من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا (ABET)، يلزم فيه الخريج بأخذ مادة تخصصية في أمن المعلومات.

كما يطرح القسم برنامجي ماجستير، الأول في تكنولوجيا المعلومات ويشتمل على مقررات عدة في الأمن السيبراني، والآخر في نظم المعلومات الحاسوبية في أربع مسارات مختلفة، أحدها مخصص لأمن نظم المعلومات. ويؤهل القسم طلبته للعمل في مجالات متعددة في أقسام نظم المعلومات في القطاعين العام والخاص، في مجالات عديدة مثل تصميم وتطوير طرق لأمن الشبكات والمعلومات، تصميم وادارة قواعد البيانات وتطوير تقنيات وبرمجيات الحاسب وتصميم وتطوير نظم المعلومات والشبكات المعلوماتية.

